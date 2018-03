COMUNE DI CEPAGATTI DA OGGI NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA RAFFAELE D'ORTENZIO

CEPAGATTI. Gli uffici Anagrafe, Elettorale, Stato Civile, Leva e Servizi Cimiteriali del Comune di Cepagatti saranno operativi da domani, 7 marzo, in alcune aule al piano terra della scuola elementare di via Raffaele D'Ortenzio, non destinate all'attività didattica. Lo spostamento dall'ex Municipio si è reso necessario a causa dei lavori di manutenzione straordinaria che interessano l'edificio dove è in corso un intervento per la messa in sicurezza dal rischio sismico. Nel fine settimana è stato portato a termine il trasferimento degli arredi e delle attrezzature, del materiale cartaceo e di cancelleria, sono stati ripristinati i collegamenti tecnologici e logistici per le postazioni informatiche degli impiegati in modo da non sospendere, neppure per un giorno, l'attività e il servizio ai cittadini. E' stato inoltre realizzato un percorso dedicato per garantire la non interferenza tra l'ingresso riservato agli alunni e quello degli utenti. Nel corso della settimana si provvederà anche al trasferimento, nella stessa sede, dei Servizi Sociali