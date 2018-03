MORÌ CON L'AUTO NEL FIUME, 4 INDAGATI PER OMICIDIO COLPOSO

TERAMO. Cesare Carginari, 69 anni, noto caldaista teramano, morì nell'agosto 2013 in un incidente sulla strada provinciale tra Aprati e Cesacastina. Una morte per la quale proprio in questi giorni il pm Andrea De Feis ha firmato l'avviso di conclusione delle indagini indagando per omicidio colposo 4 persone: due dirigenti provinciali che si sono succeduti la guida del settore viabilità dell'ente e due capi del nucleo operativo di manutenzione stradale della Provincia. Sotto accusa la mancanza, in quel tratto di strada, del guard raid e di ogni altra misura di protezione. Mancanza che nel corso del tempo sarebbe stata segnalata più volte dai cantonieri.

Carginari morì ad agosto del 2013 mentre stava tornando a casa. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini l'uomo avrebbe preso una buca perdendo il controllo dell'auto che, proprio a causa della mancanza del guard rail, sarebbe volata giù in un dirupo inabissandosi nel fiume.