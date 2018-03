TAMPONAMENTO IN GALLERIA A14 FRA PINETO E PESCARA, 4 FERITI

PESCARA, Code e traffico rallentato sull'autostrada A14 in direzione sud per un tamponamento tra alcuni veicoli avvenuto all'interno della galleria Solagne, fra i caselli di Atri-Pineto (Teramo) e Pescara Nord.

Quattro persone sono rimaste ferite in modo non grave. L'incidente è accaduto in un tratto dove è in vigore il doppio senso di marcia. Sul posto stanno operando gli agenti della Polizia autostradale di Pescara Nord, personale della Società Autostrade e i sanitari del 118.