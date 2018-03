FONDI ALLE IMPRESE PELIGNE: 4,5 MLN DI EURO

SULMONA. La Giunta regionale ha approvato la variazione e l'integrazione dello strumento attuativo diretto (SAD) della Regione Abruzzo per l'assegnazione di nuove risorse alle imprese nell'ambito dei progetti ammessi al Contratto di Sviluppo Locale per promuovere la competitività del sistema produttivo ed occupazionale della Valle Peligna. Ora, l'importo del fondo erogato, ammonta a 4milioni 554 mila 830 euro, frutto di una rimodulazione dei fondi Par-FSC 2017-2013 Area I - Competitività e RSTI. Nella stessa delibera è stato ammesso nel piano di finanziamento il progetto di sviluppo di un'altra impresa: la Maison&Co Srl, che ha richiesto un contributo per la realizzazione di un opificio industriale con strutture ecologiche per un costo complessivo di 1 milione 317mila 700 euro. Sono saliti così a cinque i progetti delle aziende finanziati per promuovere la competitività del sistema produttivo ed occupazionale della Valle Peligna. Si tratta della New Pantex, della Manhattan Srl, della Tesla Green Power, della Medibev Spa e della stessa Maison & Co Srl.