PICCHIA LA EX FIDANZATA PER STRADA, ARRESTATO 27ENNE

PESCARA. Ha malmenato la sua ex fidanzata in mezzo alla strada, a Pescara; gli agenti della Squadra Volante, intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di una rissa in via Caravaggio, lo hanno arrestato.

Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato la giovane in lacrime, con una ferita all'arcata sopraccigliare, davanti a lei un 27enne, suo ex fidanzato, che l'aveva picchiata poco prima. Accertati i fatti il giovane, già destinatario di un provvedimento di ammonimento per maltrattamenti, è stato arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, condotto nella casa circondariale di San Donato.