UBRIACHI DANNEGGIANO AUTO IN SOSTA, IN TRE IN QUESTURA

PESCARA. E' finita in Questura la serata di tre nordafricani fermati in piazza Santa Caterina, a Pescara, dagli agenti della Squadra Volante della Questura dopo che un cittadino aveva segnalato il comportamento dei tre. Sotto effetto dell'alcol avevano iniziato a danneggiare alcune auto in sosta, saltando sul cofano delle vetture. Arrivati sul posto i poliziotti hanno bloccato i tre che sono stati accompagnati in Questura per accertamenti. Uno di loro, 37enne marocchino, è stato poi trattenuto per ulteriori controlli presso l'Ufficio Immigrazione dove ha cercato di colpire con calci e pugni gli agenti e danneggiato la camera di sicurezza. E' stato quindi arrestato e trasferito nel carcere San Donato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina in Tribunale previsto il rito direttissimo.