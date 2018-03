VASTO. Quattro auto distrutte nella notte in un incendio con ogni probabilità doloso in un Residence a Vasto Marina. Attorno alle due di stamani le fiamme hanno distrutto un'Alfa 147, una Volkswagen Polo, una Fiat Panda e una Fiat Punto parcheggiate. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco mentre per le indagini stanno operando gli agenti del locale commissariato.