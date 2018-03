SCRITTE SU MURI OFFENSIVE, DENUNCIATO WRITER 62ENNE

SULMONA. Ritenuto l'autore di ripetute scritte diffamatorie comparse sui muri del centro storico di Sulmona, un 62enne residente in città, è stato denunciato dalla polizia, per imbrattamento e diffamazione aggravata. Frasi offensive contro le forze di polizia, nei confronti di avvocati, partiti politici, magistratura, rinvenute in più luoghi della città. A tradirlo le scritte che erano state trovate in passato che, a detta della squadra anticrimine del commissariato di Sulmona, avevano molte particolarità in comune con le ultime, sia per la dimensione dei caratteri, sia per la dinamica dei curvilinei e altre caratteristiche grafiche. Preziose per gli inquirenti, sono state le immagini dei filmati relativi ai luoghi dove le scritte sono state rinvenute, in cui si riscontrerebbe in ognuna la presenza dell'uomo.