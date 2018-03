INCENDIO IN VERANDA A CITTÀ S. ANGELO,SS16 CHIUSA PER UN'ORA

CITTA' SANT'ANGELO. Nazionale Adriatica chiusa, per un'ora, nel tratto del territorio comunale di Città Sant'Angelo, circa 900 metri, a causa di un incendio che si è sviluppato nella veranda di un'abitazione. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sarebbero partite da una bombola di gpl collegata a dei fornelli da campeggio e, per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area, è stata bloccata la strada. La Nazionale è stata interdetta alla circolazione nel tratto compreso tra la rotatoria al confine con Montesilvano (Pescara) e quella al confine con Silvi (Teramo). Le fiamme hanno danneggiato la veranda; nessun problema per gli inquilini dell'appartamento interessato dal rogo. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Montesilvano, i Carabinieri della Compagnia e la Polizia municipale di Città Sant'Angelo, che si è occupata della viabilità, indicando agli automobilisti le strade alternative.