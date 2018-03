FALSO ALLARME BOMBA, QUESTURA TERAMO EVACUATA PER CONTROLLI

TERAMO. Questura di Teramo evacuata per motivi di sicurezza, nel primo pomeriggio, per un allarme bomba rivelatosi poi infondato. Una telefonata anonima giunta al centralino poco prima delle 15 ha annunciato la presenza di un ordigno. E' scattato il piano di sicurezza che ha portato tutti i presenti - oltre al personale in divisa anche i dipendenti dell'amministrazione civile e gli extracomunitari che erano all'ufficio immigrazione - ad uscire dall'edificio, in attesa delle verifiche all'interno. I controlli nella caserma Passamonti di viale Bovio hanno dato esito negativo e dopo circa un quarto d'ora l'allarme è rientrato così come il personale. Tra i passanti e i residenti della zona, in molti hanno creduto che si trattasse di un'esercitazione.