BLITZ INTERFORZE A MONTESILVANO: ESPULSI CINQUE IRREGOLARI

MONTESILVANO. Blitz interforze stamani all'interno di una palazzina di Montesilvano, in via Adda. I controlli disposti dal questore di Pescara, Paolo Passamonti, per contrastare l'immigrazione clandestina e l'illegalita' sono scattati alle 6.30 e hanno riguardato un edificio di quattro piani, composto da 36 appartamenti. Sul posto sono interventi gli uomini della polizia, i carabinieri, gli agenti della polizia municipale di Montesilvano, le unita' cinofile della guardia di finanza e della polizia, il personale della Asl e del 118. I controlli, nati a seguito di una segnalazione, hanno accertato la presenza di cinque persone, quattro uomini e una donna, privi del permesso di soggiorno. Si tratta di tre senegalesi, un malese e una nigeriana, che occupavano tre appartamenti diversi. I cinque sono stati colpiti da decreto di espulsione. Indagini in corso per risalire alle persone che possono aver eventualmente favorito il soggiorno dei cittadini irregolari.