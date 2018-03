PESCINA, 200 MILA EURO PER CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI

CRONACA. PESCINA. L’amministrazione comunale di Pescina comunica ha ricevuto dalla Regione Abruzzo 200.000 euro per la realizzazione di un Centro di Raccolta intercomunale sul proprio territorio.

Dopo aver annunciato a fine gennaio l’avvio dell’iter per la realizzazione di un Centro di Raccolta dei rifiuti sul territorio comunale a supporto del sistema di raccolta, la maggioranza apprende con soddisfazione l’arrivo di risorse finanziare regionali per la realizzazione di tale opera, «strategica per il conseguimento dell’obiettivo che ci siamo prefissati in termini di ulteriore miglioramento del servizio erogato».