RAPINÒ PORTAVALORI NEL TERAMANO:BLOCCATO DA PS SU STATALE 80

TERAMO. Doveva scontare due anni e otto mesi di pena residua per l'assalto a un portavalori dell'Ivri avvenuto nel 2006 sulla provinciale che conduce a Valle Castellana (Teramo): dopo l'ordine di carcerazione l'uomo risultava irreperibile. Nella notte, T.M., 30enne romano residente a Teramo da anni, è stato bloccato a Piano d'Accio (Teramo), lungo la statale 80, ad un posto di controllo delle volanti della polizia di Stato. L'uomo, è accusato di avere agito con tre complici, di cui uno all'epoca dipendente dell'istituto di vigilanza. Il portavalori trasportava denaro per due uffici postali di Valle Castellana. Fu bloccato e le guardie giurate minacciate con una pistola, malmenate e lasciate in un'area senza copertura per le comunicazioni telefoniche. Il bottino fu di 130mila euro.