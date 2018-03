Arcidiocesi Pescara Penne aderisce allo Stand Up

CRONACA. PESCARA. L'Arcidiocesi di Pescara-Penne aderisce allo "Stand up", evento annuale - pensato per il 2010 dal 17 al 19 settembre - a sostegno della Campagna delle Nazioni Unite per gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Due gli eventi previsti: il primo, rivolto ai bambini sabato 18 settembre, alle 11, presso il teatro della Scuola Primaria dell'Istiituto Nostra Signora, con circa 250 alunni. Dopo la presentazione dell'iniziativa i bambini abbracceranno il palloncino a forma di cuore e simuleranno un battito con un fischietto. Il gesto sara' accompagnato dagli insegnanti e dai clown dottori dell'Associazione WillClown che coordineranno e aiuteranno i piccoli nell'Azione. Il secondo appuntamento e' rivolto a tutti ed e' previsto domenica 19 settembre, alle 18, in piazza Salotto. Le adesioni a questo stand up, con modalita' assolutamente particolari, si raccolgono sul blog: www.pescarastandup.blogspot.com. 17/09/2010 10.34