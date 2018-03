A 13 ANNI GUIDA SCOOTER E SI SCONTRA CON FURGONE, FERITO

PENNAPIEDIMONTE. Un tredicenne è ricoverato all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Pennapiedimonte. Il ragazzo, pur non avendo l'età necessaria per conseguire il patentino, era alla guida di un ciclomotore che si è scontrato con un furgone. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Pescara. Ha riportato lesioni giudicate guaribili in trenta giorni. Degli accertamenti si occupano i Carabinieri.