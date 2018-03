LAVORI ALLA CONDOTTA: STADIO CORNACCHIA CHIUSO

PESCARA. Lavori urgenti per fare manutenzione su una condotta idrica all’interno dello Stadio Adriatico Cornacchia. Per questo sarà necessario chiudere la struttura per effettuare i relativi lavori.

Oggi, 23 febbraio 2016, i responsabili e i tecnici comunali del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, insieme ai tecnici dell’Aca faranno dei sopralluoghi per mettere a punto l’area che sarà interessata dalle operazioni e per poter effettuare l’intervento in tempi rapidi in modo da restituire lo stadio alla sua piena fruibilità, si è deciso di mantenerlo chiuso fino a venerdì prossimo 26 febbraio.