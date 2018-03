LUNEDI’ 22 FEBBRAIO ROSETO DEGLI ABRUZZI SENZA ENERGIA ELETTRICA

ROSETO. La Enel Distribuzione, zona L’Aquila – Teramo, ha informato con una nota il Comune di Roseto degli Abruzzi che l’energia elettrica verrà interrotta, nella giornata di lunedì 22 febbraio 2016, dalle ore 9:00 alle ore 16:30, per effettuare dei lavori sugli impianti della società stessa. La Enel Distribuzione ha preparato e diffuso una nota dettagliata delle aree e delle vie interessate ai lavori che si allega per una più rapida consultazione.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto la società invita la cittadinanza a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori. Per avere informazioni sull’interruzione del servizio è possibile inviare un sms al numero 320/2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare l’applicazione gratuita per smartphone “Guasti Enel”, oppure consultare il servizio on-line InfoInterruzioni su www.eneldistribuzione.it.