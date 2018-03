POLSTRADA SEQUESTRA AUTODEMOLIZIONE E OFFICINE MECCANICHE

TERAMO. La Sezione della Polizia Stradale di Teramo - Distaccamento di Pineto - nell'ambito dei controlli amministrativi ad attivita' di autoriparazione, ha proceduto al sequestro di un'autodemolizione e di 2 officine meccaniche perche' abusive, prive delle necessarie autorizzazioni, ubicate nel territorio comunale di Atri. L'autodemolizione era gestita da un uomo del posto, denunciato per gestione di rifiui non autorizzata. L'intera area e' stata sottoposta a sequestro penale ed e' stato richiesto l'intervento della Asl ed Arta per la verifica del livello di inquinamento ambientale. Al momento del controllo gli agenti hanno rinvenuto 20 veicoli in attesa di essere smontati, oltre a componenti meccanici e lamierati gia' smontati da altri mezzi. Anche questo materiale e' stato sottoposto a sequestro penale. All'autodemolizione era annessa un'officina meccanica condotta dallo stesso denunciato, anch'essa abusiva e, pertanto, priva della necessaria iscrizione alla Camera di Commercio. Sempre nel territorio comunale di Atri, gli agenti della Polstrada hanno proceduto al sequestro amministrativo di un'altra officina meccanica, anch'essa abusiva priva di autorizzazioni, condotta, anche qui, da un uomo del posto. Allo stesso sono state contestate violazioni amministrative per un importo di circa 6.000 euro ed effettuata la prevista segnalazione alla Camera di Commercio per l'esercizio abusivo.