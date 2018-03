PROSTITUZIONE: CIRCOLO PRIVATO A LUCI ROSSE, UNA CONDANNA

TERAMO. Un uomo di 44 anni, Cristian Ciabattoni, di Bellante (Teramo), è stato condannato dal tribunale di Teramo a due anni e sei mesi per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in un circolo privato di Basciano (Teramo); assolti invece per non aver commesso il fatto Gabriele Di Bonaventura, 56 anni, legale rappresentante del circolo, e Sokolenko Oelana, 49 anni, collaboratrice del circolo, mentre per un quarto imputato, Carlo Volpe, è stato disposto il non doversi procedere per morte del reo. I fatti contestati ai quattro risalivano al 2011 quando la squadra mobile, al termine di una lunga attività di indagine, li denunciò per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. All'epoca gli agenti si finsero clienti, con le indagini che fecero emergere come nel locale, accanto alla lap dance, le ballerine offrissero anche prestazioni sessuali a pagamento con tariffe che andavano dai 50 ai 100 euro.