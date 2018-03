MASSO PERICOLANTE, CHIUSURA TEMPORANEA SU SS 80 NEL TERAMANO

TERAMO. L'Anas comunica che la strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia e' provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Crognaleto (in corrispondenza del km 47,800), tra Tintorale e il bivio per Fano Adriano, in provincia di Teramo, per il tempo strettamente necessario a consentire le operazioni di rimozione e messa in sicurezza di un masso pericolante. Sul posto e' presente il personale Anas al fine di ripristinare la circolazione appena possibile.