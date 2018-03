UOMO TROVATO MORTO IN AUTO, FORSE SUICIDIO CON COLPO PISTOLA

ROSETO. Un uomo di 43 anni e' stato rinvenuto cadavere all'interno di un'auto parcheggiata in via Ponte Vecchio a Cologna Paese, frazione di Roseto degli Abruzzi, dove risiedeva. Si tratterebbe di suicidio. L'uomo si sarebbe sparato un colpo di pistola alla testa. Oltre ai carabinieri sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare l'avvenuto decesso. Da quanto si e' appreso l'uomo, che faceva l'autotrasportatore, pare non abbia lasciato alcun messaggio. Padre di due figli, apparentemente non aveva alcun problema.