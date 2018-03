SI ALLENA SU PISTA DI ATLETICA A SULMONA, MUORE 55ENNE

SULMONA. Un 55enne è morto questo pomeriggio mentre si stava allenando sulla pista di atletica degli impianti dell'Incoronata a Sulmona. A notare l'uomo, accasciatosi a terra privo di sensi, sono stati alcuni ragazzi, anche loro in allenamento, che si sono avvicinati per aiutarlo e hanno subito lanciato l'allarme. I primi soccorsi sono stati prestati dai dirigenti dell'Associazione Amatori Serafini di Atletica, che gestisce l'impianto, i quali hanno provato a rianimarlo, subito dopo è arrivata l'ambulanza del 118 dall'ospedale poco distante. Sconosciute al momento le cause del decesso, si sospetta un improvviso problema cardiaco. Sul posto anche i carabinieri che stanno ascoltando le testimonianze dei giovani e degli allenatori presenti. Si attende l'arrivo del magistrato.