MEZZO CHILO DI HASHISH SOTTO IL SEDILE DELL’AUTO.

VASTO. Un commerciante vastese di 22 anni, F.C., noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto ieri sera dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vasto con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma lo hanno sorpreso con 5 panetti di hashish, del peso complessivo di 500 grammi, nascosti sotto il sedile della propria auto. L’arresto dell’uomo è scaturito nell’ambito dei controlli del territorio disposti per contrastare lo spaccio di droghe. F. C., che transitava a bordo della sua Volkswagen Lupo nel centro abitato di Vasto, alla vista dei Carabinieri ha temuto di incappare in un controllo e, nel tentativo di defilarsi dietro un camion parcheggiato nei pressi, ha invece insospettito i Carabinieri ai quali quella manovra repentina non era sfuggita. Nel corso della perquisizione all’interno del veicolo sono stati rinvenuti i 5 panetti di hashish che hanno fatto quindi scattare le manette ai polsi del 22enne, ora recluso presso la casa circondariale di Vasto.