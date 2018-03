SPORT:GIUNTA,110 MILA EURO PER MONDIALI STUDENTESCHI DI SCI

ABRUZZO. La Giunta regionale, riunita in seduta odierna a Pescara e presieduta dal presidente, Luciano D'Alfonso, ha concesso il patrocinio della Regione Abruzzo ai Campionati mondiali studenteschi di sci, in programma a Campo Felice ed a Ovindoli da lunedì 22 a sabato 27 con cerimonia di apertura e chiusura a L'Aquila, asssegnando un contributo di 110 mila euro a sostegno della manifestazione. L'evento, organizzato dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR), si avvale del supporto tecnico, operativo e gestionale della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).