SOSPENSIONE LICENZA PER LOCALE DI CARSOLI

CARSOLI. I carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo hanno notificato ai gestori di un locale di Carsoli la sospensione della licenza per sette giorni. Il provvedimento è stato emesso dalla Questura dell’Aquila a seguito della richiesta dei militari, i quali, a novembre dello scorso anno, avevano fatto un controllo all’esercizio commerciale. Grazie al cane del Nucleo Cinofili di Chieti, all’interno del magazzino del locale, durante un controllo specifico nei bar e nei pub della zona del Carseolano, fu trovato un artificio pirotecnico di IV categoria, contenente 142 grammi di sostanza esplodente e un manufatto contenente 142 grammi di principi attivi esplodenti. Successivamente furono controllati gli avventori e il perimetro esterno del locale, dove fu trovata della droga. Durante l’attività dei carabinieri, il padre dei gestori del locale aveva aizzato i frequentatori del bar. alcuni dei quali pregiudicati, contro i militari operanti, turbando l’ordine pubblico, ristabilito solo con l’arrivo di altre pattuglie di militari. Tenuto conto che la detenzione di materiale che può esplodere non è consentita negli esercizi commerciali e che, in questo caso, non c’era personale addetto al loro maneggiamento, il Questore ha disposto la chiusura del locale per sette giorni.