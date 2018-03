SCI MONDIALI SCOLASTICI ACCESO TRIPODE SUL GRAN SASSO

L'AQUILA. Il tripode dei campionati mondiali scolastici di sci (Wsc Ski) è stato acceso ieri sera sulla Montagna più alta dell'Appennino, il Gran Sasso d'Italia quale segno di pace e integrazione fra i popoli.

I campionati studenteschi di sci 2016, l'edizione più a Sud d'Europa, si svolgeranno nelle stazioni di Campo Felice, Ovindoli e Centomonti Lucoli (sci nordico) dal 22 al 27 febbraio organizzati dall'Isf, dal Miur e dall'Ufficio Scolastico regionale per L'Abruzzo. La cerimonia di accensione del tripode si è unita al taglio del nastro della illuminazione della funivia del Gran Sasso che si è tenuta a Fonte Cerreto alla quale hanno preso parte, fra gli altri: il direttore generale ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, Ernesto Pellecchia, il vice presidente della Regione, Giovanni Lolli, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, e il presidente del Centro turistico del Gran Sasso, Fulvio Giuliani. La prima parte della cerimonia ha riguardato il taglio del nastro della illuminazione della funivia i cui lavori sono stati conclusi nei primi giorni di dicembre, il collaudo, da parte dell'Ustif, invece è stato effettuato nei primi giorni di febbraio. È stato il sindaco Massimo Cialente a tenere a battesimo la prima corsa in notturna della funivia. Subito dopo è stato acceso il tripode dei mondiali a Campo Imperatore, tedoforo d'eccezione Bruno Faccia, decano dei maestri di sci aquilani, che ha acceso il fuoco dei mondiali insieme al sindaco Massimo Cialente. Il maestro Faccia ha accompagnato molte volte papa Giovanni Paolo II a sciare sul Gran Sasso.