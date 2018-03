GUARDIA COSTIERA RECUPERA UOMO FINITO IN MARE AL PORTO

GIULIANOVA. Gli uomini della Guardia costiera lo hanno recuperato nelle acque del molo sud del porto di Giulianova, infreddolito e con i vestiti, cappotto compreso, fradici di acqua. Fino ad ora è un mistero la causa di come e perché un 57enne del posto sia finito in mare. Gli uomini dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova sono intervenuti a seguito di una segnalazione telefonica di un cittadino che segnalava la presenza in acqua dell'uomo, sul lato esterno della delimitazione portuale. Il comandante dell'ufficio marittimo, il Tenente di Vascello Clarissa Torturo, ha coordinato l'operazione di soccorso con l'equipaggio di una motovedetta e con una pattuglia via terra. Il 57enne era nei pressi dei massi perimetrali del braccio sud, al di sotto di un saliscendi, in iniziale ipotermia e in stato confusionale e si è abbandonato al recupero nelle braccia dei militari, che si sono calati sugli scogli, e degli operatori del 118 prontamente intervenuti sul posto. L'uomo è stato pori trasferito in ambulanza all'ospedale di Giulianova dove è stato ricoverato.