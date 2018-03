DROGA: SPACCIATORE A 79 ANNI, DENUNCIATO A PESCARA

PESCARA. Spacciatore a 79 anni, viene denunciato dalla Polizia: è accaduto a Pescara, dove l'anziano, un commerciante in pensione, dopo una segnalazione della squadra Mobile di Teramo, è stato fermato per un controllo dagli uomini della Mobile del capoluogo adriatico, che lo hanno trovato in possesso di sei involucri contenenti 17 grammi di cocaina. Fermato mentre era in automobile nella zona Nord di Pescara, nell'ambito di un'operazione finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico di droga, è stato sottoposto a perquisizione personale; poi i controlli sono stati estesi al veicolo e all'abitazione. Aveva alcuni involucri di droga addosso ed altri in casa. Deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L'anziano ha avuto i primi guai con la giustizia in età avanzata: il primo precedente di polizia, sempre per droga, risale a quando aveva 65 anni.