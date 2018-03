SUPERA CASSE SENZA PAGARE DUE TV E UN MONITOR, ARRESTATA

CITTA' SANT'ANGELO. Supera le casse del centro commerciale portando via due televisori a led, uno da 48 e l'altro da 32 pollici, ed un monitor per computer da 22 pollici, ma viene scoperta dagli addetti alla sicurezza ed arrestata dai carabinieri: protagonista dell'episodio, che si è verificato ieri sera a Città Sant'Angelo, è una 31enne di Ortona (Chieti), accusata di furto. Quando i vigilantes hanno capito quanto stava accadendo, hanno subito lanciato l'allarme al 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano (Pescara), agli ordini del capitano Vincenzo Falce, che hanno bloccato la donna all'uscita del centro commerciale. Stamani l'arresto è stato convalidato e per la 31enne è stato disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.