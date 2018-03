PESCARA. Rapina in banca a Pescara in zona centro, nella filiale Tercas all'angolo tra via Nicola Fabrizi e via Ravenna. Ad agire, in base alle prime informazioni, un uomo che, disarmato, dopo avere scavalcato il bancone, si è fatto consegnare dai dipendenti il contante disponibile in cassa ed è poi fuggito a piedi. Secondo una prima stima il bottino potrebbe ammontare a circa diecimila euro. Sul posto è arrivata la Polizia che ha avviato gli accertamenti. Ricerche in corso.