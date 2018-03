AGENTE FUORI SERVIZIO BLOCCA E FA ARRESTARE LADRO DI SCOOTER

GIULIANOVA. Stava facendo footing sul lungomare di Giulianova, quando ha bloccato e fatto arrestare un ladro di scooter. E' successo nei pressi dello chalet 'Portofino'. Protagonista dell'episodio un poliziotto fuori servizio, insospettito da un uomo che, accovacciato dietro uno scooter, armeggiava su di esso guardandosi intorno. Avvicinatosi ha visto che impugnava due cacciavite e cercava di smontare pezzi del motorino. L'agente ha quindi chiesto l'intervento dei colleghi del Distaccamento della Polizia Stradale di Giulianova, insieme ai quali ha poi perquisito l'uomo, 45enne, trovando nel suo marsupio anche una pinza in ferro e un coltello a serramanico. Lo scooter era stato rubato poco prima: evidentemente intento del 45enne era prelevare alcuni pezzi per poi riutilizzarli. Condotto negli uffici della Stradale, è stato arrestato per furto e denunciato per possesso ingiustificato del coltello a serramanico.