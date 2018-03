CONFERITA A CHIETI CITTADINANZA ONORARIA AL GIUDICE DI MATTEO

CHIETI. Questa mattina il Consiglio comunale di Chieti, in seduta straordinaria, ha conferito la "Cittadinanza Onoraria" al dott. Antonino Di Matteo, magistrato in prima linea nella lotta alla mafia. La proposta è arrivata dal M5s poi votata all’unanimità. «Conferendo la Cittadinanza Onoraria al magistrato dott. Antonino Di Matteo - ha dichiarato il sindaco - iniziativa che ha raccolto l'unanime consenso dei Gruppi consiliari, la Citta' di Chieti si fa interprete non solo di un'attestazione di stima e vicinanza per il lavoro che egli ogni giorno porta avanti, esempio indiscusso di lotta per il primato della Giustizia, ma anche di un nuovo impulso al bisogno di rinnovamento morale ed etico della nostra societa'. Alla promozione della cultura della legalita' tra i giovani deve accompagnarsi il nostro quotidiano comportamento in modo che diventi caratteristica fondamentale nella vita di ognuno. Nel nostro Paese troppo spesso, anche sulle questioni che naturalmente non dovrebbero avere colore - ha aggiunto Di Primio - si finisce sempre per mettere delle bandierine. Cosi' facendo diamo spazio a chi ha bisogno delle debolezze altrui per far vivere l'illegalita' e vivere di illegalita'. Il voto unanime del Consiglio comunale deve essere il segno che, su temi come quello della legalita', non c'e' nessuno che possa scagliare la prima pietra perche' sono gli uomini onesti o disonesti e non i partiti o i gruppi politici».