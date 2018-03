DROGA: EROINA E COCAINA, TRE ARRESTI IN OPERAZIONE CC TERAMO

TERAMO. Eroina e cocaina in quantità che gli investigatori definiscono rilevanti, al ritmo di quasi un etto a settimana, destinate al mercato della tossicodipendenza soprattutto di Teramo: tre le persone arrestate dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Teramo, diretti dal maggiore Riziero Asci, in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere firmate dal gip di Teramo Domenico Canosa. Sui tre, tutti di San Nicolò a Tordino, da qualche mese andava avanti l'indagine dei militari, coordinati dal pubblico ministero Luca Sciarretta. Raccolti elementi di prova con testimonianze di acquirenti, persone informate, pedinamenti e intercettazioni, queste ultime in particolare sull'utenza telefonica di uno dei tre, risultata una vera e propria miniera di informazioni. Nel corso degli ultimi mesi è stato possibile effettuare cinque sequestri di stupefacente sia nei confronti degli indagati sia dei loro clienti. I tre sono stati rinchiusi nel carcere di Castrogno, a disposizione del magistrato, in attesa degli interrogatori di garanzia che dovrebbero tenersi tra lunedì e martedì della prossima settimana.