CEPAGATTI, AVVIATI I LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA EX MUNICIPIO

CEPAGATTI. Avviati i lavori per la messa in sicurezza dal rischio sismico nell’ex municipio di Cepagatti, situato in via Raffaele D’Ortenzio. L’intervento viene attuato grazie ai finanziamenti ottenuti dall’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Sirena Rapattoni, nell’ambito del PAR-Fas Abruzzo 2007-2013. L’importo complessivo dei lavori è di 575.988,35 euro di cui 518.389,51 concessi dalla Regione e la restante parte, 57.598,84 euro, finanziata dal Comune. L’intervento, in questa prima fase, riguarderà solo la parte esterna dell’edificio, in particolare le fondazioni, e non andrà ad intralciare l’attività degli uffici comunali che vi hanno sede: anagrafe, servizio sociale, protezione civile e servizi cimiteriali. I lavori eseguiti dalla ditta Colanzi di Casoli (Chieti) che si è aggiudicata la gara di appalto, saranno conclusi entro 300 giorni.