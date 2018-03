TENTA DI RUBARE ALTARE IN CIMITERO, ARRESTATO

MONTENERO VAL COCCHIARA (ISERNIA). Un cinquantenne di Alfedena (L'Aquila) è stato arrestato dai Carabinieri nel cimitero di Montenero Val Cocchiara (Isernia) dove è stato sorpreso mentre tentava di portare via un antico altare di marmo. A bloccarlo sono stati i Carabinieri di Isernia e Castel di Sangro (L'Aquila), dopo un breve inseguimento tra i loculi. Concluse le formalità di rito in caserma a Isernia, l'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Ponte San Leonardo per furto aggravato. I militari hanno sequestrato l'auto con cui l'uomo aveva raggiunto il paese Montenero Val Cocchiara. All'interno attrezzi per lo scasso. Gli investigatori non escludono che avesse dei complici.