DROGA. 6 KH DI HASHISH SEQEUSTRATI NELLA MARSICA

AVEZZANO. Due persone arrestate e sei chili di hashsihs sequestrati. E' il bilancio di un'operazione antidroga condotta ieri pomeriggio dagli uomini della Squadra Anticrimine del Commissariato di Avezzano. A finire in manette un trentatreenne cittadino extracomunitario pluripregiudicato sottoposto alla sorveglianza speciale, e un quarantaduenne avezzanese. La polizia e' entrata in azione dopo una serie di riscontri. Lo droga e' stata trovato e sequestrata in un appartamento di Massa D'Albe disabitato ed in uso ad uno dei due arrestati. Ad entrambi e' stato contestato il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti aggravato dalla ingente quantita', allo straniero sono stati contestati anche i reati di violazione degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e di resistenza a pubblico ufficiale. I due, nella serata di ieri, su disposizione del pm di turno, sono stati associati alla Casa Circondariale di Avezzano.