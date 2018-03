DROGA: 6 KG HASHISH IN CASA DISABITATA,2 ARRESTI AD AVEZZANO

AVEZZANO. Avevano nascosto quasi sei chilogrammi di hashish, proveniente probabilmente dal traffico romano di droga, in un'abitazione disabitata di Massa D'Albe, in provincia di L'Aquila. Per questo motivo, A.D.G., 42 anni di Avezzano e Y.B. 33 anni nordafricano, sono stati arrestati dalla squadra anticrimine della polizia: l'uno per detenzione di sostanza stupefacente e l'altro per resistenza a pubblico ufficiale per non aver rispettato una misura cautelare impostagli dal giudice e di detenzione. I due, pedinati, sono stati individuati mentre si allontanavano da Avezzano e poi mentre uscivano dal luogo in cui la polizia ha ritrovato e sequestrato i sei chilogrammi di hashish. L'operazione è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa nel commissariato di Avezzano dove il vice questore Paolo Gennaccaro e il sostituto commissario Gaetano Del Treste hanno reso noto che le indagini sono ancora in corso per capire la reale provenienza della partita di droga.