ISPEZIONE GUARDIA COSTIERA ORTONA, FERMATA NAVE PANAMENSE

ORTONA. Fermo amministrativo per la nave 'Vinlandia' di tipologia chimichiera, battente bandiera panamense da parte del Nucleo ispettivo di Port State Control della Guardia Costiera di Ortona. Alla base del provvedimento, rende noto la Guardia Costiera, "irregolarità" sugli standard di sicurezza riscontrate a seguito di una "approfondita ispezione" basata "su complesse verifiche tecniche, operative e documentali". A bordo della nave viaggia un equipaggio misto croato, romeno e africano. In particolare le irregolarità riguardano il sistema di gestione di sicurezza di bordo (Safety Management System), gli impianti di controllo del carico, l' addestramento dell'equipaggio nonché in materia di prevenzione dell'inquinamento marino, sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza antincendio.