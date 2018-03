DROGA: COCAINA NEI PENSILI DELLA CUCINA, ARRESTATO 62ENNE

TERAMO. Un 62enne teramano, R.D.A., è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della questura di Teramo con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo nel pomeriggio di ieri ha subìto una perquisizione della sua abitazione da parte degli agenti ed è stato trovato in possesso di quasi un etto di cocaina, un bilancino di precisione, sostanza da tagli e l'occorrente per il confezionamento delle dosi, il tutto nascosto in alcuni pensili della cucina. Nei suoi confronti è scattato l'arresto e dopo le formalità di rito espletate in questura, il 62enne è stato trasferito agli arresti domiciliari nell'abitazione dove vive, in attesa del giudizio per direttissima.