SFONDANO VETRATA CON FURGONE MA ABBANDONANO BANCOMAT

AVEZZANO. Hanno sfondato la vetrata della filiale Bcc di via Tiburtina, ad Avezzano, con un furgone e hanno tentato di portare via la cassaforte del bancomat, ma non ci sono riusciti. Il fatto è avvenuto ad Avezzano, la scorsa notte, dove ignoti sono stati costretti alla fuga senza bottino a causa dell'arrivo di un vigilante intervenuto dopo l'attivazione dell'allarme nella filiale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che stanno svolgendo indagini per identificare gli autori della vicenda. Grazie alle telecamere di sorveglianza, gli investigatori hanno identificato i mezzi usati dai ladri per sfondare la vetrina blindata e con cui hanno divelto il bancomat, un Fiat Doblò e una Ford Kuga.