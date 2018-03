SCIOPERO. IL 5 FEBBRAIO NIENTE MENSE SCOLASTICHE

PESCARA. Giornata di sciopero nazionale per la categoria ristorazione e pubblici esercizi quella del prossimo venerdì 5 febbraio. Sia da una comunicazione intercorsa fra la Cir Food che gestisce il servizio delle mense comunali e il dirigente del settore Politiche Sociali Marco Molisani, che da controlli effettuati dagli uffici comunali e dai responsabili della ditta, è risultato che vi sarà una grande adesione da parte degli operatori delle mense scolastiche a detta giornata di mobilitazione.

«Anche se ad oggi non è possibile quantificare con precisione le unità di personale che effettivamente parteciperanno», ha detto l’assessore Giovanni Di Iacovo, «si è deciso di sospendere l’attività di refezione per quanto riguarda gli istituti comprensivi dove il servizio mensa è attivo. Si tratta di una decisione che nasce per non creare alle famiglie disagi derivanti dall’incertezza riguardo all’operatività del servizio mensa e che non investe l’attività didattica delle scuole. Nulla cambia per gli asili nido, dove l’attività di refezione sarà regolarmente garantita».