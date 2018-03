PESCARA; MERCATO PIAZZA DUCA TORNA SU STRADA PARCO

PESCARA. Il mercato di piazza Duca, a Pescara, tornerà presto sulla 'strada parco' dopo che la Tua, Società Unica Abruzzese di Trasporto, si è detta disponibile alla riconsegna dell'area fino al 31 marzo prossimo, a causa dello stop ai lavori della filovia. Lo rende noto l'assessore comunale al Commercio, Giacomo Cuzzi, sottolineando come si tratti di «un obiettivo per cui abbiamo lavorato sin dal primo giorno del nostro insediamento».

«Di fatto - sottolinea Cuzzi - si sblocca un'attesa che si è protratta fino a oggi per ragioni indipendenti dalla nostra volontà: il Comune ha avviato le procedure principali affinché tale spostamento potesse avvenire. La sfida è riuscire a completare questo lavoro a strettissimo giro: la prossima settimana ci sarà un sopralluogo per il verbale di riconsegna, a seguire procederemo a realizzare la segnaletica orizzontale necessaria. Domani partiranno le convocazioni agli operatori aventi diritto, circa 130, affinché partecipino agli incontri martedì e mercoledì prossimi per la scelta dei posti».