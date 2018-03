GREGGE CAPRE E PECORE CARBONIZZATO IN ROGO POPOLI

POPOLI. Trentaquattro fra pecore e capre sono morte nelle prime ore di questo pomeriggio in contrada Salvigno di Popoli (Pescara), a causa di un incendio di sterpaglie che si è sviluppato per cause al momento sconosciute. Nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Alanno (Pescara) e del Comando Provinciale di Pescara e degli uomini del Corpo Forestale dello Stato, per alcuni degli animali che stavano pascolando nella zona dove si è sviluppato il rogo non c'è stato nulla da fare. L'intervento immediato ha però permesso di salvare almeno altri 15 esemplari di ovini e caprini. I vigili del fuoco stanno anche ricostruendo l'accaduto per capire le cause che hanno causato l'incendio.