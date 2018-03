INCIDENTI STRADALI: SCONTRO A MONTESILVANO, GRAVE ANZIANO

MONTESILVANO. Un 82enne di Montesilvano è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale tra due automobili che si è verificato ieri nella cittadina adriatica. Lo scontro è avvenuto in via Vestina, nei pressi dell'incrocio con via Mascagni. L'automobile su cui viaggiava l'uomo insieme alla moglie si è scontrato con un altro mezzo. Poco chiara al momento la dinamica dell'incidente; per far luce sull'accaduto sono al lavoro gli uomini della Polizia locale di Montesilvano, che si sono occupati dei rilievi. Inizialmente le condizioni dell'uomo non sembravano gravi, ma poi è stato ricoverato in Chirurgia; la prognosi è riservata. Finita in ospedale anche la moglie dell'anziano, giudicata guaribile in sette giorni.