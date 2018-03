BANDA LARGA: 134 MLN COMPLESSIVI PER L'ABRUZZO

ABRUZZO. Altri 70 milioni di euro destinati allo sviluppo della banda ultra larga. Il ministero dello Sviluppo economico, infatti, ha proposto, alla Conferenza delle Regioni, di destinare all'Abruzzo un ulteriore finanziamento che si aggiunge alle risorse che la Regione ha già programmato per la banda larga e ultra larga e che ammontano a circa 64 milioni di euro. Gli ulteriori 70 milioni proposti dal Ministero rappresentano una prima tranche prevista dall'Accordo quadro per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio finalizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati per la Strategia italiana sulla digitalizzazione.

Per domani, intanto, è fissata una riunione tecnica con tutte le regioni italiane presso la sede della Toscana a Roma, con inizio alle 10, per esaminare l'intesa che dovrà essere sottoscritta per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi EU2020.