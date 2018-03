PUBBLICATO BANDO FARMACI PER LA “NUOVA” FARMACIA DI SANT’OMERO

CRONACA. SANT’OMERO. È stata pubblicata la gara Europea per l’aggiudicazione del servizio di fornitura dei farmaci per la Farmacia Comunale di Sant’Omero, per un importo complessivo di 1.100.000,00 euro.

Il precedente bando era scaduto nel 2010, e ciò aveva provocato discontinuità nelle forniture e disagio per i cittadini. La nuova gara, ha dichiarato il sindaco Andrea Luzii, pubblicata con bando europeo, «finalmente garantirà continuità nelle forniture di farmaci ed economicità negli acquisti, oltre che un importante ampliamento della tipologia degli stessi. Abbiamo raggiunto così l’obiettivo di dare stabilità alla struttura farmaceutica oggi più solida e vicina ai cittadini, anche attraverso la creazione di una farmacia di servizi, che potrà assistere i nostri concittadini in alcune pratiche burocratiche sanitarie, quali la prenotazione di visite ed esami. Nei mesi scorsi, in collaborazione con il nostro farmacista, dopo averne valutato il riscontro positivo sull’utenza, abbiamo deciso di ampliare l’offerta commerciale, anche attraverso la vendita di alimenti biologici».

Saranno inoltre sviluppate offerte formative a servizio dei cittadini, delle associazioni e delle scuole, con particolare attenzione alle tematiche alimentari legate alla corretta alimentazione, alle attività sportive e alla prevenzione delle malattie.

«Rilanciare la farmacia comunale era un nostro obiettivo», ha aggiunto il sindaco, «e in questi mesi abbiamo lavorato in tal senso, siamo sicuri che questa nuova politica di sviluppo darà vita ad una ”nuova farmacia comunale, con maggiori servizi ed opportunità per i nostri cittadini».