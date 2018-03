EROINA E COCAINA IN CASA PRONTE PER SPACCIO, TRE ARRESTI

TERAMO. Un piccolo supermarket in casa per soddisfare richieste di eroina e cocaina è stato scoperto durante una perquisizione delegata dall'Autorità Giudiziaria su elementi forniti dalla Polizia di Stato ad Alba Adriatica (Teramo). Tre donne di etnia rom sono state arrestate. Le donne nascondevano in vari luoghi dell'abitazione 380 grammi di eroina e 40 grammi di cocaina, pronti per lo spaccio. L'attività è stata condotta dalla Squadra Mobile e dalla Sezione di Polizia Stradale. I rafforzati controlli sul territorio, che vedono un'accresciuta presenza di vigilanza con personale in uniforme e in abiti borghesi nelle varie fasce orarie della giornata, anche con posti di controllo sulle strade di maggior percorrenza e alle uscite autostradali, proseguiranno anche nei prossimi giorni, anche nella direzione di prevenire i furti nelle abitazioni e negli esercizi commerciali.