BLOCCATI SU PARETE ROCCIOSA PER OLTRE 12 ORE, SALVI 2 SEGUGI

AVEZZANO. Sono rimasti per oltre dodici ore al freddo e al gelo bloccati su una parete rocciosa del monte Velino, fino a quando i Vigili del fuoco non li hanno recuperati. Si tratta di due cani da caccia che ieri pomeriggio si erano smarriti; il proprietario aveva subito lanciato l'allarme chiamando il 115. Trascorsa la notte, i vigili hanno avviato le ricerche, finché hanno individuato e recuperato i due animali calandosi con il verricello da un elicottero decollato da Pescara per le ricerche. I due segugi sono stati riconsegnati sani e salvi al padrone.