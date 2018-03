SCOPERTO MENTRE RUBA AL PALACONGRESSI, ARRESTATO 31ENNE

MONTESILVANO. Sorpreso subito dopo il colpo al Palacongressi, mentre trasportava la refurtiva, è stato arrestato dai Carabinieri: in manette, a Montesilvano, è finito un 31enne di Atri residente a Pineto (Teramo), con l'accusa di furto. Scattato l'allarme, il responsabile della struttura ha subito allertato il 112. Intervenuti sul posto, i militari dell'Arma della Compagnia di Montesilvano, agli ordini del capitano Vincenzo Falce, hanno trovato il giovane all'esterno del palacongressi; aveva con sé materiale informatico appena rubato, tra cui modem, tastiere, monitor e cavi. Per entrare nell'edificio il 31enne ha forzato una porta antipanico. Il giovane è finito in carcere.