AUTO IN FIAMME AD ORTUCCHIO, INDAGINI CARABINIERI

AVEZZANO. Un incendio, di natura dolosa, di un auto è avvenuto, nella notte scorsa, nel centro abitato di Ortucchio (L'Aquila). La Fiat Panda distrutta dalle fiamme era di proprietà del padre di un commerciante ambulante che nei giorni scorsi si era anche visto esplodere davanti al portone di casa due bombe rudimentali realizzate con bombolette di gas per ricaricare gli accendini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avezzano che in meno di un'ora hanno domato le fiamme. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della locale stazione per accertare gli autori dei fatti. A settembre scorso, sempre nella stessa strada, era stato incendiato anche un furgone.